Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada İcadiye Mahallesinde bulunan metruk binanın önünde 2 şüpheli tespit etti. İki şüpheliyi gözaltına alan ekipler ardından bina içerisinde bulunan iki şüpheli daha yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 fişek esrar maddesi, 6 adet extacy hap ele geçirilirken metruk bina da yapılan arama da ise 93 adet extacy hap 13 gram metanfetamin ve 800 gram kubar esrar ele geçirildiği öğrenildi.