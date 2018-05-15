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15 Mayıs 2018 19:41

Elazığ’dan ABD ve İsrail’e tepki

Elazığ’da STK’lar öncülüğünde toplanan kalabalık İsrail ve ABD’yi protesto ederken, Filistin’de hayatını kaybedenler içinde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Elazığ’dan ABD ve İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 19:41


Elazığ STK Platformu tarafından ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in saldırıları protesto edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan kalabalık, "Cenk, cihat, şahadet, kahrolsun İsrail, Avrupa Birliği değil İslam Birliği" sloganı attı.


14 Mayıs 1948’de İsrail vahşetinin başladığını belirten STK Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Kayaoğlu, “Bu vahşet halen devam ediyor. Bu vahşeti yapan önce bebek katili İsrail’i sonra ortağı Amerika’yı şiddetle kınıyorum. Allah bunların cezasını versin. Bizler burada zulme karşı haykırmak için toplandık. Mazlumlar hiçbir zaman yok olmayacaklardır. İman etmiş bir milletin önünde kimse duramayacaktır. Bunun örnekleri tarihte doludur. İnsanlar tarihe hükmedemez. Bizler Filistinli kardeşlerimiz için susmayacağız” dedi.


Konuşmaların ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kılınarak dua edildi.




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