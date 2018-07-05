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05 Temmuz 2018 11:56

Elazığsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Elazığsporlu futbolcular ve teknik heyet, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Elazığsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

05 Temmuz 2018 11:56


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, yeni sezon öncesi teknik heyet ile sporcular, Medical Park Elazığ Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan sağlık kontrolünde futbolcular ile teknik heyete gruplar halinde uzman ekipler tarafından EKG, EKO, efor ve kan tahlilleri uygulandı. Uygulanan testler sonucunda futbolcularda ve teknik heyette herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.


Sağlık kontrolünden geçtiklerini belirten Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Sağlıklı olmamız gerekiyor. Öncelikle yeterli sayıda oyuncumuz bulunmuyor. Onun için transfer yapmamız gerekiyor. Transfer yapmamız içinde transfer tahtasının açık olması gerekiyor. Yönetimimiz bununla ilgili çalışma yapıyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuz harıl harıl çalışıp sıcak para arıyor. Eğer bu transfer tahtası açılmazsa o zaman sıkıntı olacak. O zaman eski oyuncularımızı tekrar çağırıp anlaşma yoluna gitmesi gerekiyor. Bunun çalışmasını yapıyorlar ve inşallah başarılı olurlar. Olacaklarına da inanıyoruz. Burada birlikte her şeyi paylaşıyoruz. Ben de kulübün menfaati doğrultusunda ne yapmam gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum” dedi.



Mehmet Yiğit: "İnşallah hep beraber başarılı oluruz"


Her şeyin başının sağlık olduğunu dile getiren kaptan Mehmet Yiğit ise, “Bugün sağlık kontrolümüz vardı. İnşallah bu sezon taraftarlarımızın desteği ile istediğimiz Elazığspor’u sahaya yansıtırız. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer tarafları başkanımız halledecek. Biz kendi işimize bakıyoruz. Orhan hocayla çalışmalara başladık. Bu dönem ilk defa bizimle beraber olacak. İnşallah onun içinde güzel bir sezon olur. Onun da bizim de buna ihtiyacı var. İnşallah hep beraber başarılı oluruz diye düşünüyorum” diye konuştu.




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