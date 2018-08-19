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19 Ağustos 2018 11:37

Otomobil park halindeki tıra çarptı:3 ölü

Elazığ’da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü.

Otomobil park halindeki tıra çarptı:3 ölü

19 Ağustos 2018 11:37


Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametinden Elazığ’a seyir halinde olan Feysel Başar idaresindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil, park halindeki 21 BB 019 plakalı tıra çarptı.


Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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