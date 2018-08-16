Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde bir sünnet düğününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu yapılan bir sünnet düğününde davetlilerden bazıları yanlarında getirdikleri silahları çıkarak havaya ateş etti. O anlar sünnet düğününe gelenler tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada , silahla ateş eden şahısların H. A.,M. A. ve A. A. oldukları tespit edildi. Genel güvenliği tehlikeye düşürmekten ifadeleri alınan ve silahla kendilerinin ateş ettiklerini kabul eden şahıslar, kullandıkları 3 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet 9 mm çapındaki Sig Sauer marka tabancayı teslim etti.

H. A. ‘ya ait ruhsatlı silahla Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak tabancası muhafaza altına alınırken, kurusıkı tabancalardan ikisinin faturalarının bulunmaması nedeniyle bin 46 TL idari para cezası uygulandı. Yine soruşturma kapsamında herhangi bir izin belgesi olmadan havai fişek atıldığının tespit edilmesi nedeniyle 259 TL idari yaptırım kararı uygulandığı da bildirildi.