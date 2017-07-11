Toprak’tan, 3. Grup değerlendirmesi

Elaziz Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak, yeni sezonda mücadele edecekleri TFF 3. Lig 3. Grup’u değerlendirdi.

Gerçekleştirilen grup kuraları sonrası TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor’da Kulüp Başkanı Ahmet Toprak, yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İyi bir grup kurası çektiklerini kaydeden Toprak, “Geçtiğimiz sezondan bildiğimiz, ilk kez karşılaşacağımız rakiplerimiz olacak. İyi bir grupta yer aldığımıza inanıyorum. Fair-Play ruhu içerisinde, sporun kardeşlik olduğunu bilerek mücadele içinde olacağız. Sakatsız, centilmence bir sezon diliyorum”dedi.