3. Ordu Komutanlığından askerlere iftar

Ordu Komutanlığı tarafından askerlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile birlikte askerler ile iftarını açan Vali Arslantaş, askerlerin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde askerler ile bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.

İftar programında Ordu Komutanlığında bulunan rütbeli ve erlerle aynı sofrayı paylaşan protokol mensupları askerlerle sohbet etme imkanı buldular.

Yemek sonrası konuşan Vali Ali Arslantaş, askerlerin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti.