Birlik-Haber Sen Erzincan’da yeniden yetkili sendika oldu

PTT çalışanın son 5 yılda istikrardan, hizmetten yana tercihini kullandığını belirten Birlik-Haber-Sen Erzincan İl Temsilcisi Mustafa Sevilir, 3 sendikanın toplamından daha fazla üye sayısını elde ederek 110 üyeyle yetkili sendika olmayı başardıklarını belirterek, "2018’de de alnımızın akıyla çıktık.Bize güvenip istikrardan yana tercihini kullanan PTT çalışan değerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye genelinde yetkisini üye sayısını artırarak devam ettiren Birlik Haber-Sen Genel Merkezi ve Erzincan Birlik-Haber Sen kendisi dışındaki 3 sendikanın toplamından daha fazla üye sayısını elde ederek yetkili sendika olmayı başardı.

Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş Başkanlığı’nda yapılan ve sendika temsilcilerinin de katıldığı mutabakat toplantısında Birlik Haber-Sen toplam 110 üyeyle yetkili sendika olmayı başardı. Yeniden aldıkları yetkiyi tüm PTT çalışanlarının menfaatleri doğrultusunda kullanacaklarını belirten İl Temsilcisi Mustafa Sevilir, “Türkiye Genelinde ve Erzincan’da hızla büyüyen ve büyümeye devam eden sendikamız, bugün Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de üyelerinin verdiği güven ve destekle yeniden 110 üyesiyle yetkili sendika oldu.” dedi.

Alınan sonuçlara göre Erzincan Birlik Haber-Sen 110, Türk Haber-Sen 25 ve Bağımsız Haber-Sen 8, KESK Haber-Sen 3, üye sayısı elde etti. 2013 yılında 1 kişi farkla aldığı yetkiyi 2014 yılında farkı 55 kişiye çıkararak tarihi bir fark atan Erzincan Birlik Haber-Sen 2015 yılında farkı 73’e çıkarmış, 2016 yılında ise en yakın rakibine 91 farkı yakalayıp 2017 yılında ise fark 95 ve son olarak 2018 yılında 85 fark olarak yetkiyi devam ettiren sendika oldu. Birlik Haber-Sen 2013 Yılı Aralık Ayında İl Temsilciliği görevine atanan Mustafa Sevilir ile Erzincan’da 5 yıl içerisinde tarihi başarılar elde etmeyi başardı.

Erzincan PTT Başmüdürlüğü ve bağlı Merkez Müdürlüklerinde çalışan PTT çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Birlik-Haber-Sen Erzincan İl Temsilcisi Mustafa Sevilir yaptığı açıklamada; "Bu yetki de öncelikle bizlere güvenip üye olan tüm gönüldaşlarımıza, bu dava için emeklerini esirgemeyen ve gece gündüz çalışan, tüm iş yerlerindeki uç beylerimiz; iş yeri temsilcilerimize yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Gösterilen güvene layık olacağız. Birlik Haber-Sen dışında Erzincan PTT Başmüdürlüğü ve bağlı merkezlerinde 3 adet sendika faaliyet göstermektedir. Birlik Haber- Sen üye sayısı olarak ilimizde yaptığı başarılı çalışmalarla kendisi dışındaki diğer 3 sendikanın toplam üye sayısından fazla üye yaptığı gibi Erzincan’da sendikacılığa yeni bir nefes ve ses getirmiştir. Bizler laf değil icraat sendikacılığı yapıyoruz. Sadece sayım zamanı ve basın önünde değil 365 gün 7/24 hizmet anlayışı ile memur değerlerimize hizmet veriyoruz. Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi olarak bize teveccüh göstererek ilimizde açık ara yetkili sendika olmamızda destek olan tüm üyelerimize, Ednan Cihanbaş, Nihat Işık, Muammer Öcal, Sebahattin İlhak’a , Salih Kesik’den oluşan yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Birlik-Haber-Sen Erzincan İl Temsilcisi Mustafa Sevilir, “Biz Erzincan’da yetkili sendikayız. Bu demek ki; her çalışanın sorunu ve isteği bizim için önemli. Çalışanların mutlu ve hak ettikleri kazanımları yerelde elde etmeleri için çaba göstereceğiz. Birlik Haber-Sen özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır. Yetki sarhoşluğu içinde olmadık, olmayacağız. Sorumluğumuzun bir kat daha arttığının farkındayız. Bize olan güveni boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Genel Yetkimizin ilimize, sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 5 yıldır büyük bir istekle yaptığımız bu görevi ilerleyen günlerde Genç arkadaşlarımıza devretmeyi düşünüyoruz. Hizmet anlayışımız Erzincan’da kim olursa olsun temsilcimiz aynı şekilde devam edecektir. Görevi devralacak arkadaşlarımız Yerelde gösterecekleri başarıyla Sendikaya üye değerlere sahip çıkacaklardır. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri genelde Ankara’da çalışmalarını sürdürdüklerinden Taşra teşkilatlarına zaman kısıtlığından pek katkı veremiyorlar. Hoş görmek lazım. Onun için Erzincan’da göreve gelecek Genç Arkadaşlarımız bunu bilincinde hem kendi değerlerine (Üyelerine) hem de Genel Merkeze destek olma bilincinde olmaları gerekmektedir. 5 Yıl önce beni arayıp bu göreve beni arayıp layık gören özellikle Memur-Sen Erzincan Eski İl Başkanımız Temel Çicek’e dönemin Genel Başkanı Gürbüz İnaltekin’e Teşkilat Başkanım Rahmetli Salih Yıldırgan Başkanıma ve bizi soran Genel Merkez Yöneticilerine, PTT’de bana güvenip , bu görevi layıkıyla yapar diyen Birlik Haber-Sen li-BASK’lı , Türk Haber-Sen’li, KESK’li ve hiç bir Sendikaya üye olmayan PTT çalışan değerlerimize teşekkür ederim.. Göreve geldiğimde 5 yıllık bir süreç kendime hedef belirlemiştim. Alnımın akıyla bu görevi yerine getirmeye çalıştım. 5 yılımın sonuna geldim 15 Mayıs yetki dönemini atlattıktan sonra Genel Merkez ile konuşarak görevi bırakmak istiyorum. Bu süreçte Başmüdürlerimiz Metin Ağdaş, Mustafa Beşli’ye, taleplerimize ilgisiz kalmayan Memur-Sen İl Başkanlarım Temel Çiçek, Nebi Gül’e AK Parti İl Başkanlarımız Sayın Burhan Çakır, Orhan Bulut, Mehmet Cavit Şireci’ye Milletvekillilerimiz Sayın Sebahattin Karakalle, Serkan Bayram’a Sendikal faaliyetlerimiz gönüllülük esasına göre devam edecek. Eğer Yönetimlerde bulunmak istersem hedefim Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek. Sendikalarda görevler sınırlı olmalı. 5 yıl yeterli. Artık yeni heyecanla yeni arkadaşlar değerlerine hizmet etmeli. İstikrarlı bir hizmet yeni heyecanlar ile yapılır. Hizmet edecek arkadaşlarımızın ana hedefi ülke olmalı. Hem ülkesine hemde ülküsüne sahip çıkarak değerlerinin haklarını koruyacak bu camianın için sürekli bulunmuş arkadaşlarımızın bu göreve talip olmaları en doğrusu. ” dedi