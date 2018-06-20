Cumhur İttifakına destek için yollarda

Aslen Vanlı olan 4 çocuk babası Erol Özavcı, 24 Haziran’da yapılacak seçim için yeniden yollara düştü. İl il, ilçe ilçe gezerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Özavcı, ömrünün yettiği yere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini kaydetti.

Erdoğan’ın posterleri ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile süslediği aracıyla Cumhur İttifakı için destek isteyen Özavcı "Allah’a inanıyor ve güveniyoruz. Peygamberlere, Peygamber varislerine ve bu kutlu yolun tüm insanlarına inanıyor ve güveniyoruz. Bu yolda gitmeye kararlı ve gayretliyiz. Bu bağlamda, sayın Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşlarının Allah’a güvenerek bu zorlu yola çıktıklarının ve sadece kendi ülkesinin halkı için değil; tüm mazlum insanların huzuru ve kurtuluşu için yılmadan, usanmadan, koşuşturdukları kanaati içerisindeyiz. Bundan dolayı; İnşaallah geleceğimiz çok güzel olacak. Dünya; Irak’taki bir milyonun üzerinde yetim kalan çocukları ve dul kalan kadınların, tüm değerleri çiğnenmiş, ırzları kirletilmiş ve evleri başlarına yıkılmış, bir toplumun görüntülerini hafızasından silemezken, bugün Suriye’de, Arakan’da, aynı vahşet ve zulme yeniden tanık oluyor ama ne yazık ki bir o kadar da sessiz kalmayı tercih ediyorlar. İşte tam da bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı, eli kanlı güç ve otoriteleri karşısına alarak adeta haykırır ve kükrercesine dik duruşunu gördük. Bu tavrı başka hiçbir toplum liderinden ya da siyasi liderlerden göremedik. Bu davaya ve bu yola baş koymuş, gönül vermiş cumhurbaşkanımıza ve vatanımıza sahip çıkalım cumhurbaşkanımızın dediği gibi birlikte iri olalım diri olalım hep birlikte kardeş olalım bu Müslümanlığın gereğidir.

5.defadır Türkiye turu yapıyorum 3 defadır Kocaeli Ak Parti Milletvekili aday adayı oldum. Adaylık verilmediği halde cumhurbaşkanımıza destek vermeye devam ediyorum. Diğer partilerin birleşme sebebi Cumhurbaşkanlığını kazanmak değil ülkeyi bölmektir. Biz geçmişimizi biliyoruz. Daha önceden CHP’nin camileri ahıra çevirdiğini unuttuk mu? Saadet Partisine şunu diyorum: Hani sizler yıllar boyunca başörtü için mücadele veripte CHP size karşı cephe alıyordu. Bugün ne oldu da bunlarla bir olup omuz omuza mücadele edip Recep Tayip Erdoğan’a karşı geliyorsunuz? Sizin zihniyetiniz değişmiştir. Zalime destek verenlerin zalimden farkı yoktur." dedi.