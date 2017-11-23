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23 Kasım 2017 09:03

Erzincan da son bir ayda üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi tutuklandı

Erzincan da son bir ay içerisinde üzerinde hap madde ele geçirilen 7 kişi tutuklandı.

Erzincan da son bir ayda üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi tutuklandı

23 Kasım 2017 09:03


Erzincan Valiliğine bağlı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kilo 900 gram Eroin, 1 kilo 500 gr Esrar, 1 kilo Afyon Sakızı, 28,74 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 86 adet Ecstasy hap maddeleri ele geçirildi.


Çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 41 şahıs hakkında yapılan adli işlem sonrası içlerinden 7 şahıs tutuklandı.


Yapılan çalışmalara ilişkin Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.” denildi.




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