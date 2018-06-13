Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Erzincan’da alış veriş veriş merkezlerinde ve halka açık festival alanlarında gençler ile biraraya gelerek 2018 yaz dönemi Gençlik Kamplarına gençleri davet ediyorlar. 12-13 yaş grubu kız ve erkeklerin Mavi Kamplara 14-15 yaş grubu, 16-17 yaş grubu, 18-22 yaş grubu kız ve erkelerin ise Yeşil Kamplara başvurabileceğini belirten Gençlik Liderleri kamplarda at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, rafting, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğin yer aldığını belirtiyorlar. Erzincan’a 570 kişilik kamp kontenjanının verildiğini belirten Gençlik Liderleri kamp merkezlerinin Mersin Silifke 23 Nisan, Eskişehir Hasırca, Aydın Efeler,Bolu Aladağ, Manisa Şehzadeler, Kırşehir Kaman, Trabzon Doğu Karadeniz, İzmir Atatürk, Osmaniye Aslantaş ve Antalya Alaaddin Keykubat olduğunu gençlere söylediler. Kamplara katılmak isteyen gençlerin http://kampbasvuru.gsb.gov.tr/basvuru.aspx internet adresinden online olarak kamp başvurularını yapabileceklerini belirten Gençlik Liderleri internet imkanı olmayan gençlerin Erzincan Gençlik Merkezi’ne gelerek başvurularını yapabileceğini gençlere belirttiler.