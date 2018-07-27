Kur’an Kursu Öğreticilerine Mesleki Eğitim Kursu

Erzincan İl Müftülüğü 4/B Sözleşmeli personel statüsünde göreve başlayan personelin, kurum aidiyetini güçlendirmek, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla mesleğe hazırlık eğitimi düzenliyor.

Tamamlanan eğitime Erzincan’ın ilçelerinden 17, Merkez’den 6 ve farklı illerden 14 olmak üzere toplam 37 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi katılıyor.

Kur’an-ı Kerim kıraati, meali ve ezberi, hitabet, ilmihal ve mevzuat gibi konular altında işlenen dersler, göreve yeni başlayan öğreticilerin bilgilerini tazelemesine ve yeni bilgilerle mesleğe hazırlanmasına destek oluyor.

Meslekî Eğitim Kursunun bu gün ki oturumunda İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kursiyer öğrencilerle son dersini yaptı. Eğitim, öğretim ve Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi hedefleri ve eğitim politikaları hakkında bilgi veren Çetin, “eğitim hizmetinde başarılı olabilmek için muhatap kitlenin çok iyi tanınması, ilgi ve ihtiyaçların doğru tespiti, eğitim öğretim metot ve teknikleri kullanılarak dini bilgi eksiklilerinin Kur’an ve sahih sünnet ışığında giderilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi, eğitim ve öğretim esnasında affedici, bağışlayıcı ve gani gönüllü olunması, kesinlikle umutsuzluğa kapılmadan, karamsarlıktan uzak, özverili ve işin emanet bilinciyle yapması gerektiğine" vurgu yaptı. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin din eğitimi ordusuna yeni katılan öğreticilere başarılar diledi.