Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen “Sokakta Satranç Var” projesi Erzincan'da başladı.

Proje ile amaç Erzincan genelinde yaş sınırlaması olmaksızın satranç sevenleri bir araya getirmek. Erzincan Saat kulesi önünde oluşturulan sıralarda 7 den 70 e her kesimin müracaat ederek projeye katıldıkları görüldü.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen “Sokakta Satranç Var” projesi ile ilgili olarak açıklama Erzincan Satranç il hakemi Ömer Varan, "Sokakta satranç var projesi Türkiye Satranç federasyonumuzun bir organizasyonu. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. 81 ilde olduğu gibi bizde Erzincan olarak bugün projemizi başlattık.

Sokakta satranç var projesinde bizlerin ve federasyonumuzun gayesi satranç sporunu salonlardan çıkararak sokaklara yayarak satranca olan kişilerin ilgi ve alakasını artırmak. Burada gerçekleştirdiğimiz projede gördüğünüz gibi ilgi ve alaka oldukça iyi. Buradan geçenlerin bizde katılabilir miyiz demeleri bizleri memnun ediyor. İsteyen hemşerilerimiz istedikleri yerde oyunlarını oynayabiliyorlar. İnşallah istediğimizi duyarlılığı sağlayabiliriz” dedi.