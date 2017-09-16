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16 Eylül 2017 10:30

Tıp Fakültesi artık Erzincan’da eğitim verecek

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 25 Eylül 2017 Tarihinde Eğitim ve Öğretime başlıyor.

Tıp Fakültesi artık Erzincan’da eğitim verecek

16 Eylül 2017 10:30

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilk kez birinci sınıflarda 77 tıp fakültesi öğrencisi eğitim görecek. Birinci sınıfların yanında 4. 5. ve 6. Sınıflarda Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimlerini tamamlayacaklar.


Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı öncesinde kısa bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Gül açıklamasın da; “ 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 1. , 4. , 5. , ve 6. Sınıf tıp fakültesi öğrencilerimiz Erzincan ilimizde eğitim görecekler. Sadece 2. Ve 3. Sınıfların Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini devam ettirecekler. 2. ve 3. Sınıflar önümüzdeki dönem burada eğitim alacaklar.


2. Sınıf da 83, 3. Sınıf da 63, 4. Sınıf da 39, 5. Sınıf da 34 ve 6. Sınıf da ise 26 olmak üzere toplam 320 öğrencimiz tıp eğitimi alacaklar." dedi.


Mevcut mezun sayılarının 49 olduğunu belirten Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, "Tüm çabamız öğrencilerimizin kapısından girerken değil mezun olurken de gurur duyduğu bir fakülte olmak.Tıp Fakültemizin teknik, idari ve akademik alt yapı gereklilikleri ivedilikle tamamlanarak Eğitim Öğretim dönemine kavuşacak.Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 25 Eylül 2017 Tarihinde İlimiz tarihinde, ilk kez 77 öğrencisi 1. Sınıflarda olmak üzere Eğitim ve Öğretime kendi müfredatıyla başlayacak” ifadelerini kullandı.




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