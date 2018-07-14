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14 Temmuz 2018 11:31

’UMKE Temel Modül Eğitimi’ gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi tarafından 2018 faaliyet planı kapsamında ’UMKE Temel Modül Eğitimi’ gerçekleştirdi.

’UMKE Temel Modül Eğitimi’ gerçekleştirildi

14 Temmuz 2018 11:31


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen 5 günlük eğitimde teorik dersler ve sahada vaka çalışması eğitimleri verildi.Genel Afet Bilgisi,Psikososyal Durumlar Eğitimi,Afet ve ODD Müdahale Eğitimi,Tıbbi Müdahale Bilgisi, Temel Kampçılık konularından oluşan teorik dersler Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda verilirken, saha eğitimleri Merkeze 24 kilometre mesafede bulunan Bayırbağ mevkinde yapıldı.


Eğitimler 1.Bölge UMKE Erzurum’dan 3 , Erzincan’dan 2 eğitimci ile verildi. Eğitime 17 UMKE gönüllüsü personel katıldı.Erzincan’da toplam gönüllü UMKE Personel sayısı ise 62 oldu. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Babürşah Taşlı katılımcılara sertifika verdiler.




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