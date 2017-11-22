Aydemir, Bor’da Erzurum farkını paylaştı

AYDEMİR, TÜRKEZ VE EKİBİNİN ÇALIŞMALARINI GÜNDEME TAŞIDI

Erzurum’da ETÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez öncülüğünde bora yönelik önemli araştırma gerçekleştirildiğini, borun insan fizyolojisi için gerekliliğini ortaya koyan çalışmalar yaptıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, Bor konusunda Erzurum farkını ortaya koydu.

‘ERZURUM BOR ALANINDA GÜNDEM OLUŞTURMUŞTUR’

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında Erzurum’un Bor konusundaki önemini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘ Erzurum’un da adının geçtiği yeni alternatif enerji kaynağı olan borla ilgili vurgularımı ve bir önerimi de paylaşmak durumundayım. Bor alanındaki çalışmalarla Erzurum ülkede gündem oluşturmuştur. Geçtiğimiz bütçede de ben size arz etmiştim burada. Erzurum’da Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapan Akademisyen kardeşimiz Prof. Dr. Hasan Türkez bu işin öncülüğünü yapıyor, çok yetkin bir kardeşimiz borla ilgili. Geniş, güzel, onun gibi çok donanımlı bir ekibe de sahip, hakikaten böyle hususiyet ifade eden çalışmaları var. Oraya bir yönelmenizi, özellikle bu arkadaşlarla Bakanlığımızın görüşmesini hususen ben sizden istirham ediyorum. ‘ dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE BOR KULLANIMI VE ERZURUM ARAŞTIRMALARI

Prof. Dr. Türkez ve ekibinin bora yönelik çalışmalarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bu ekip toksik etkilerinin bulunduğunu iddia eden -bor için söylüyorum - haksız ve bilimsellikten uzak karalamalara cevap niteliğinde borun insan fizyolojisi için gerekliliğini ortaya koyan çalışmalar yaptılar. Son yaptıkları araştırmalar sonucunda bor içeren nano malzemelerin kanser tedavisinde kullanıldığını, etkin olduğunu ortaya koydular Sayın Bakanım. Yani o birtakım çevreler, özellikle Türkiye’deki bu potansiyeli bilerek bir olumsuz algı oluşturmaya dönük gayretler içerisindeler. ‘ diye konuştu.

BOR’DA ERZURUM FARKI

‘Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ve Teknik Üniversite olarak her 2 üniversite çok ciddi bir hakikaten birikimi ifade ediyor.’ Vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Ben bunu şunun için söylüyorum: Bizim orada bir AR-GE merkezi oluşmasını bor üzerinde Talebimiz budur. Bunu da samimi söylüyorum, Bakanlığımız da çok ciddi istifade edecektir, bu konuda böyle rahatlatan bir damarı da elde etmiş olacaktır, bunu özellikle kayda geçiyorum. ‘dedi.