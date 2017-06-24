Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:57

Başbakan Yıldırım, Bayramın İkinci Günü Dadaşlarla Bayramlaşacak

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bayramın ikinci günü Erzurum’a gelerek Erzurumlu vatandaşlarla bayramlaşacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Bayramın İkinci Günü Dadaşlarla Bayramlaşacak

24 Haziran 2017 14:57


KENT MEYDANINDA BAYRAMLAŞACAK


Başbakan Binali Yıldırım’ın 26 Haziran 2017 günü saat 13.00’de Havuzbaşı Kent Meydanında Erzurumlularla Bayramlaşacağını açıklayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz,’ Sayın Başbakanımızın bayramın ikinci günü şehrimize gelerek bizlerle bayram sevincine ortak olması, birliğimize, dirliğimize güç katacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ortaya konan birlik, beraberlik şuurunu hep birlikte yaşadık. Şüphesiz bu başarıda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın soğukkanlı ve ileri görüşlü tutumu, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın kucaklayıcı söylemleri ve milletimizin onlara olan güveni büyük önem teşkil etmiştir. Bu vesile ile Bayramlar, saygı, sevgi, dayanışma, paylaşma gibi erdemleri yeniden hatırlatıp pekiştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan, toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah’tan, bu mübarek Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz, İlimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını, barış huzur ve mutluluk getirmesini diler, yönetim kurulum adına hemşerilerimim bayramını en kalbi duygularla kutluyorum." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:24
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!