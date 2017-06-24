Başbakan Yıldırım, Bayramın İkinci Günü Dadaşlarla Bayramlaşacak

KENT MEYDANINDA BAYRAMLAŞACAK

Başbakan Binali Yıldırım’ın 26 Haziran 2017 günü saat 13.00’de Havuzbaşı Kent Meydanında Erzurumlularla Bayramlaşacağını açıklayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz,’ Sayın Başbakanımızın bayramın ikinci günü şehrimize gelerek bizlerle bayram sevincine ortak olması, birliğimize, dirliğimize güç katacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ortaya konan birlik, beraberlik şuurunu hep birlikte yaşadık. Şüphesiz bu başarıda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın soğukkanlı ve ileri görüşlü tutumu, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın kucaklayıcı söylemleri ve milletimizin onlara olan güveni büyük önem teşkil etmiştir. Bu vesile ile Bayramlar, saygı, sevgi, dayanışma, paylaşma gibi erdemleri yeniden hatırlatıp pekiştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan, toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah’tan, bu mübarek Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz, İlimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını, barış huzur ve mutluluk getirmesini diler, yönetim kurulum adına hemşerilerimim bayramını en kalbi duygularla kutluyorum." dedi.