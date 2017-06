Başkan adayı Algan’dan hem destek hem kutlama

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 18 Haziran tarihinde yapılacak olan kongre öncesi başkan adaylığını açıklayarak yola çıkan iş adamı Ahmet Algan, önceki gün Büyükşehir Belediye yönetiminin kendi adayını açıklaması ile kongreye saatler kala adaylıktan çekilmişti.

Dün yapılan kongrede Onursal Başkan Mehmet Sekmen’in desteği ile tek liste seçime giren genç iş adamı Dilaver Yılmaz Mavi beyazlı kulübün Başkanı oldu. Kongre sonrası bir açıklama yapan Başkan Adaylarından Ahmet Algan, “Bir Erzurum ve Erzurumspor’lu olarak Taşın altına elimi değil gövdemi koymak istedim. Başkan adaylığı noktasında kimse ortada yokken ilk açıklayan ben oldum. Bunun sebebi de gerek memleketim ve gerekse kulübümün başarısı için her türlü hizmete hazır olduğumu göstermekti. Onursal Başkan Mehmet Sekmen bir başka arkadaşımızı bu göreve layık görmüş. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetime üstün başarılar diliyorum. Bu işler bayrak yarışı gibidir. Ben Ahmet Algan ve ekibim her zaman gerek yeni yönetimin ve gerekse kulübümüzün yanında yer alacağız. Bizler sadece bir mevki veya koltukta oturarak değil dışardan bir taraftar olarak takımımızın her zaman bir neferi olacağız. Başkan adaylığım sürecinde bana gösterilen ilgi alaka ve desteklerinden ötürü tüm Erzurumlulara teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam.” dedi.