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20 Haziran 2017 14:27

Başkan Karakaya’dan Kadir Gecesi kutlaması

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Kadir Gecesi münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı.

Başkan Karakaya’dan Kadir Gecesi kutlaması

20 Haziran 2017 14:27


Başkan Karakaya mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahuruyla, cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan teravihisiyle, okunan ve dinlenen Kur’an’ın feyziyle, toplumun sosyal yaralarını şifalı elleriyle saran zekât ve fitreleriyle arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayız. Dünyamızda yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler, ülkemizde yaşanan terör odaklı olumsuzluklar insanlığın nasıl bir birlik beraberlik, sağduyu ve kardeşliğe ihtiyacının olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu ulvi günlerin belirtilen insani duyguların öne çıkmasına yardımcı olması ve mübarek Ramazan bayramına ülkemizin ve tüm Müslüman camiasının barış, huzur ve mutluluk içerisinde girmesi dileklerimle Mübarek Kadir Gecenizi en kalbi duygularla kutlar; Tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.”




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