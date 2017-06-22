Bayburt Belediyesi geleneğini yine bozmadı

Kandil simitleri Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde teravih namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

Yaşlılar, engelliler ve öğrencilerde unutulmadı

Zabıta ekipleri kandil simidi dağıtımında yaşlılar ve engelli vatandaşları da unutmadı. Gün içinde Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı vatandaşlar ile Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerine de kandil simidi ikramında bulunan ekipler Kadir Gecesi’nde de geleneği bozmadı.