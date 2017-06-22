Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:05

Bayburt Belediyesi geleneğini yine bozmadı

İslam Dünyası’nın 1 yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği Ramazan Ayı’nın içinde yer alan ve Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da camiler hınca hınç dolarken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi.

Bayburt Belediyesi geleneğini yine bozmadı

22 Haziran 2017 12:05


Kandil simitleri Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde teravih namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.



Yaşlılar, engelliler ve öğrencilerde unutulmadı


Zabıta ekipleri kandil simidi dağıtımında yaşlılar ve engelli vatandaşları da unutmadı. Gün içinde Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı vatandaşlar ile Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerine de kandil simidi ikramında bulunan ekipler Kadir Gecesi’nde de geleneği bozmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!