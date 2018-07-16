Çeyrek asır sonra öğretmenlerini ziyaret ettiler

Çeyrek asır sonra Oltu’da buluşan 1993 yılı Oltu Lisesi mezunları, Oltu’nun Şendurak Caddesinde ikamet eden emekli öğretmen İnci ve Neşet Demircan’ın kapı zilini çaldı. Kapıyı açtığında öğrencilerini karşısında gören emekli öğretmen İnci Demircan büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eşi emekli öğretmen Neşet Demircan ile Oltu Lisesinden öğrencilerini evlerinde ağırlayan Demircan çifti, büyük bir mutluluk yaşadı.

Aradan geçen 25 yılın ardından 25 öğrencilerine evlerinin kapısını açan Demircan çifti, öğrencilerine tek tek sarılarak doyasıya hasret giderdi.

Emekli öğretmenler İnci ve Neşet Demircan, “Bu bizlere büyük bir sürpriz oldu. Aldığımız en güzel hediyelerden birisi siz öğrencilerimizin bizleri ziyareti oldu. Sizleri sağlıklı ve hayata atılmış birileri olarak görmek bizleri memnun etti. Çok mutlu olduk” diye konuştu.

Öğrencileri arasında meslektaşları da olan Demircan çifti, öğrencilerine vermiş oldukları emeklerinin boşa çıkmadığının gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Atatürk İlkokulu Müdürü İhsan Koçak ise “Öğretmenimiz İnci Hanım’ın sağlık sorunları yaşadığını yakinen biliyorum. Arkadaşlarımızla biraraya geldik. Hep birlikte öğretmenimizi ziyaret etmek istedik. İyi ki gelmişiz. Hem öğretmenimiz hem de bizler çok mutlu olduk, eski günleri yad ettik. Bizlere öğrencilik dönemimizde yapmış oldukları nasihatlarını yenilediler. Hayata atılmamız ve bugünlere gelmemizde büyük emekleri var. Sağ olsun, var olsunlar. Fırsat buldukça yine ziyaretlerine geleceğiz” diye konuştu