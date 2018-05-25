Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar etkinliği

Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, beden aktivitelerine yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Şair Nefi Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Aile ve Sosyal Politikalar Şube Müdürü Bekir Gezer Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Temsilcileri Dilara Koçak ve Büşra Burucu katıldı.

ASP İl Müdür Yardımcısı Ekinci, projenin önemine değinerek, şunları ifade etti ‘’Bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişim etkisini her alanda göstermekte olup ihtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, günlük yaşamın vazgeçilemeyecek bir unsuru haline gelmiştir. Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması çocuklarımız için fırsatlar kadar tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle çocuklarımızın teknolojiyi doğru, etkili ve bilinçli şekilde kullanmayı öğrenmeleri, serbest zamanlarını akranları ile birlikte verimli değerlendirmeleri, iletişim yeteneklerinin ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı yapılması ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde ifadesini bulan çocuklara oynama ve yaşına uygun eğlencelere katılma hakkının sağlanmasına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuğun yüksek yararı ilkesinden hareketle çocuklarımızın dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” Projesi başlatmış olup kampanya 81 ilde yürütülmektedir. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak kampanya kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin dijital billboardlarında yayın yapılmış ve şehir merkezinin çeşitli yerlerine afişler asılmıştır. Çeşitli okullarda etkinlikler devam edecektir’’

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Temsilcileri Dilara Koçak ve Büşra Burucu tarafından Suriyeli çocukların yoğun olduğu Şair Nefi Ortaokulunda 45 öğrenciye çocuk oyunları eğitimleri ve etkinleri düzenlendi. Etkinlikler okulların tatil olacağı tarihe kadar devam edecek.