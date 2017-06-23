Erzurum Valiliği’nden Mültecilere iftar yemeği

Erzurum Valiliği koordinesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Göç İdaresi, AFAD ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde Erzurum’da ikamet eden Suriye, Afgan ve İranlı ailelere iftar yemeği programı düzenlendi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, “Erzurum halkının her zaman olduğu gibi misafir ettiğimiz bu insanlarımıza inancımızın gerektirdiği duygu ve hassasiyeti, yardım ve desteğini bir ay boyunca gösterdiğinin inancındayım” dedi.

Düzenlenen iftar yemeğinde masalarında bulunan aileleri tek tek gezerek onlarla sohbet etme imkanı bulan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ailelerin ve çocukların yakın ilgisini boşa çevirmedi. Onlarla bol bol fotoğraf çektirip, çocuklara ve ailelere çeşitli hediyelerde taktim eden Vali Azizoğlu, düzenlenen programla ilgili yaptığı açıklamada “Ev sahipliğinin, inancımızın gerektirdiği duyguyu ve hassasiyeti bu insanlarımıza göstermek durumundayız. Bugün burada bu insanlarımızla lokmalarımızı paylaştık. Onlar bizim misafirlerimiz. Erzurum halkı buradaki bu insanlarımıza ramazanın her günü en güzel şekilde destek oldu yardım etti. Evlerine misafir oldu, sofralarını onlarla paylaştı. Bugünde biz toplu olarak belediyemizle, ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte misafirlerimizle beraber olduk. İnşallah bundan sonrada ramazanımızı huzur ve barış içerisinde geçiririz. Buradaki misafirlerimiz de tez zamanda özledikleri güzellikleri aradıkları mutluluğu, huzuru kendi ülkelerinde görürler” diye konuştu.

Erzurum Kent Meydanında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi iftar çadırında düzenlenen yemeğe, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güral Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Vali Yardımcıları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri ,STK temsilcileri ile misafir aileler katıldı.