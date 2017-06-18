Erzurum’da gergin kongre

Lig´de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor´un başkanlığına yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kongresiyle Dilaver Yılmaz seçildi. Kongrede gergin anlar yaşanırken çevik kuvvet polisleri salona girerek olaylara müdahale etti.

Ali Demirhan istifası üzerine BB. Erzurumspor delegeleri yeni kulüp başkanını seçmek üzere Necip Fazıl Kısakürek Salonunda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Kongresinde yeni başkan ve yönetimini seçmek üzere sandığa gitti. Kongreye tek aday olarak katılan Dilaver Yılmaz, 197 delegenin oyunu alarak BB Erzurumspor Kulüp Başkanlığına seçildi.

Yılmaz’ın Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu:

“Ünsal Kıraç, Zafer Aynalı, Mehmet Tan Özyapar, Ömer Düzgün, İbrahim Bulut, Kubilay Tugoğlu, Yavuz Kocaman, Abdurrahman Şakiroğlu, Metin Barlak, Taner Tugay, Muharrem Toprak, Ozan Kuduban, Ömer Madırlı, Tuncay Akpınar, Sabri Gökhan Genç, Murat Avcı, Yavuz Güney, Murat Aslan, Kadir Ovat, Hayrettin Aydın, Ethem Tanrıver”

“Kongrede gergin anlar yaşanırken çevik kuvvet polisleri salona girerek olaylara müdahale etti”

Öte yandan Divan Başkanlığını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Eyüp Tavlaşoğlu’nun yaptığı kongrede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kongrenin dilek ve temenniler kısmında bazı taraftarların itirazları üzerine başlayan tartışma salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı yeni yöneticiler ile taraftar gurubu arasında başlayan küfürleşmenin ardından arbede yaşandı. Kültür Merkezi dışında bekleyen çevik kuvvet polisleri salon içerisine girerek yaşanan arbedeye müdahale etti.

Gerginlik kısa bir süre salon dışında da devam etti.