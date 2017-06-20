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20 Haziran 2017 11:33

GHSİM personeli iftarda buluştu

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programı yoğun ilgi gördü.

GHSİM personeli iftarda buluştu

20 Haziran 2017 11:33

İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Ramazan ayının feyiz ve bereketini her geçen gün daha da yakından hissediyoruz” dedi.


500’lük buz hokeyi salonunda organize edilen iftar yemeği samimi bir ortamda gerçekleşti. GHSİM İl Müdürü Taşkesenligil, böylesi anlamlı bir iftar programı düzenledikleri için İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen ile görevlileri kutlayarak, yemeğe katılan herkese teşekkür etti.


İftar yemeğinde, Ramazan Ayının feyiz ve bereketinden bahseden Taşkesenligil, bu mübarek ayın tüm insanlığa hayır ve huzur getirmesini temenni etti. Taşkesenligil, başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayı olan bu mübarek ayın, dünya üzerindeki tüm Müslümanlar tarafından iyi değerlendirilmesini gerektiğini söyledi.


İftar programında GHSİM Gençlik Merkezlerinin gönüllü gençlerinden Muhammed Emin Tanko Kur’an-ı Kerim Tilaveti okurken, Gençlik Merkezlerinin gönüllü müzisyenlerinden Ömer Pala ve Mustafa Uzun da mini bir konser verdi.


Bu arada iftar yemeğinde Kurumdan emekli olan Sicil Lisans Şefi Ali Sarıbuğday’a teşekkür belgesi veren GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Sarıbuğday’a bundan sonraki yaşamasında ailesi ile birlikte sağlık mutluluk ve esenlik dolu günler geçirmesini diledi. Sarıbuğday ise Taşkesenligil’e teşekkür etti.


İftar yemeğine, YİKOP Müdürü Memduh Ceyhan, GHSİM Şube Müdürleri Şinasi Polat, Bülent Tilkidöğen, Güngör Şenses, Harun İşçi, İlçe Müdürleri Suat Yılmaz, Köksal Kaçmaz, Ömer Bektaş, Osman Hancı, Murat Tanas, Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, GHSİM Ar-Ge Şube Müdürü ve Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile diğer yetkililer katıldı.




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