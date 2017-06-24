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24 Haziran 2017 13:56

Karakaya’dan Bayram kutlaması

Erzurum Şoförler ve otomobilciler odası Başkanı Yücel Karakaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını vurguladı.

Karakaya’dan Bayram kutlaması

24 Haziran 2017 13:56


Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ettiğini ifade eden Karakaya, bu duygularla bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.


İçinde bulunulan kutsal günlerin, Türkiye’ye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni eden Yücel Karakaya, dini bayramların özünde var olan değerlerle, herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönünün bulunduğunu, vatandaşların da bunun şuuruyla, gönül ve ruh birliği içinde bayram günlerini maneviyatına uygun şekilde değerlendireceklerine yürekten inandığını ifade etti.


Bu arada Oda Başkanı Yücel Karakaya Ramazan Bayramının 3. günü Erzurum Şoförler ve otomobilciler odasında saat 13:00 ila 16:00 arası Bayramlaşma programının yapılacağını bildirdi.




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