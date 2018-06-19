Milletvekili Aydemir’den Ak güven vurgusu

Kamunun yeni fonksiyonlar üstlenmesi ve kaydedilecek düzenlemeler ekonomide yeni büyük bir gelişme, vatandaş memnuniyetinde de artış kaydedecektir.’ dedi.

AYDEMİR HALKIN NABZINI TUTTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir kamu ve özel sektörün nabzını tuttu. Bazı Kamu kuruluşlarını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, İş merkezlerinde esnafla buluştu. Son 16 yılda gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik yatırım ve reformlarla halkın refah düzeyinin arttığı, ekonominin işlerlik, sosyal alanda kurumsallaşma kaydedildiği, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda bir AK güven dönemi yaşandığını belirtti.

MİLLİ İRADE TEVECCÜHÜ CUMHURBAŞKANIMIZLA

Vatandaş, esnaf, memur, emekli, işçi ve çiftçi başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle yaptığı istişari görüşmelerde, milli iradenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun öngörülerine itimat beslediğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Yüce milletimiz AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyor ve güveniyor. Tarifsiz bir muhabbet ve ihtiram besliyor. Bu AK güven, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk, 16 yılda AK dava çerçevesinde ortaya konulan ‘önce insan’ merkezli hizmet anlayışı ve küresel bazda Türkiye’nin kaydettiği yükselişten kaynaklanmaktadır.’ dedi.

DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZDAN EMİN

Türkiye’nin 16 yılda hayata geçirilen yerli ve milli politikalar, dünya ülkeleri çerçevesinde ortaya konulan dirayet, küresel boyutta mazlum ve mağdurlara hamiyetle içe kapanık bir ülke olmaktan çıkarak, Dünya’nın lider ülkeleri arasına girdiği, bunun uluslararası çevreler tarafından da defalarca teyid edildiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Aziz milletimiz 16 yılda kaydedilen bu tarihi yükseliş mimarının AK Lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olduğunu biliyor. Siyasette her mevkide olabilirsiniz, ama emin olmak ve her kesim tarafından ortak bir kabulle güvenilir bulunmak tarihin ender kaydettiği konumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Milli İradenin emin lideridir ve bu konumda gösterilen ender önderlerdendir.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR’DEN AK KALİTE KAYDI

16 yıllık süreçte AK Parti iktidarları tarafından kaydedilen yatırım ve hizmet boyutunun yalnız niceliksel açıdan değil aynı zamanda nitelik bakımından da cumhuriyet tarihinde ilk olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları tarafından hayata geçirilen reformlarla özellikle kamu hizmetlerinde kalitenin arttığı, bunun özellikle sağlık hizmetlerinde olmak üzere tüm sektörlerde bariz şekilde gözlendiğini belirtti.

AYDEMİR’DEN BİRKONFED İSTİŞARESİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, BİRKONFED’te iş adamlarıyla bir araya gelip, süreci ve iş aleminin beklentilerini konuştu. Döviz kurunun artışı gibi ekonomik yapıyı deforme girişimler ve manipülatif müdahalelerin de ele alındığı toplantıda, sistem değişiminin ciddi bir iktisadi kalkınma getireceğine vurgu yapıldı.

AYDEMİR SGK’DA YAPILANDIRMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kamu Kuruluşları ziyaretleri kapsamında Erzurum SGK’nın konuğu olan Aydemir, yeniden yapılandırma süreci başvuruları hakkında bilgi aldı. Aydemir, ‘Kamu kurumlarını ziyaret, çalışanlarla vatandaş münasebetlerini gözlemek kadar yasaların tesir ve uygulamalarını izlemek açısından da önemli. Vergi dairelerini gezip, alacak yapılandırma sonuçlarına baktık; çalışanlarla bilgi alışverişinde bulunduk SGK’da da alacak yapılandırmasının fazla mesaisi vardı. Ziyaret esnasında vatandaşın AK Parti’ye şükran hislerine muhatap olduk. Çalışanlarla gelişmeleri istişare imkanı bulduk. Yoğun iş temposuna karşın ülke meseleleriyle ilgili olunmasından mutlu olduk. ‘ ifadesini kullandı.

AK PARTİYLE GELEN BİR İLK: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

Milletvekili Aydemir’in kamu ziyaretlerinde bir sonraki durağı Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü oldu. Aile ve Sosyal Politikalar yaklaşımının AK Parti eseri olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir değerlendirmesinde, ‘Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü de ziyaret ettik. Çalışanların mütebessim halleri, yönelenleri ferahlatıyor. AK Parti’nin sosyal politikalarıyla on binlerce yüreğin tamirine katkı sunan kardeşlerimize müteşekkiriz.’ ifadesine yer verdi.

DADAŞ ESNAFIN FERASETİ

Kamu ziyaretleri nihayetinde esnaf buluşması gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Erzurum İş Merkezi esnafını ziyaret edip, hem işyeri sahipleri hem de vatandaşlarla 24 haziran süreci ve iktisadi gelişmeleri istişare etti. Milletvekili Aydemir, ‘Esnafımız, muhalefetin “AK Parti’nin yaptıklarını yıkacağız” yaklaşımına duydukları tepkiyi not düştü. Milletimizin gözünden hiç bir şey kaçmıyor. Bu dadaş esnafı ferasetidir. ‘ dedi.

AYDEMİR HASTALARIN DUASINI ALDI

Milletvekili Aydemir’in son ziyaret durağı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Yöneticiler, hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaşan Milletvekili Aydemir, ‘Hastahane ve hasta ziyareti, her hale hazır olmamıza dair öğretici çok sayıda örnek sunuyor. AK Parti’nin sağlık reformu naif gönüllerden milyonlarca teşekkür olarak yansıyor. BEAH’ı ziyaretimizde hastalara şifa diledik, yakınlarıyla sohbet ettik. Rabbim şifa hazinelerinden deva bahşetsin.’ niyazında bulundu.