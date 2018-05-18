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18 Mayıs 2018 13:18

Milli sporculardan Vali Azizoğlu’na ziyaret

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Milli Sporcuları makamında kabul etti.

Milli sporculardan Vali Azizoğlu’na ziyaret

18 Mayıs 2018 13:18


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve antrenörlerin hazır bulunduğu ziyarette, gündem spor oldu. 2026 Kış Olimpiyatlarına Erzurum’un hazır olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, “2026 Kış olimpiyatları Erzurum’un kabuğunu kırması ve aynı zamanda kış sporları açısından dünyadaki marka şehirlerden biri olduğunu bir kez daha tescilleyecektir” dedi


Yapılacak bu tür büyük organizasyonların şehrin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkıda bulunacağının altını çizen Vali Azizoğlu, “Olimpiyatların Erzurum’da yapılması halinde başta turizm olmak üzere ticaretin de gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Bu yüzden önümüzdeki zamanı iyi değerlendirerek, gerekli çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamalıyız” şeklinde konuştu.


Ziyaret sonunda Vali Azizoğlu, genç sporculara çeşitli hediyeler verdi.




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