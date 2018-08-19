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19 Ağustos 2018 13:56

Müftülükteki saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden Erzurumlu imam son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binasında önceki gün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden Erzurumlu olan iki çocuk babası imam Muhammed Fatih Küçükyıldız (39), son yolculuğuna uğurlandı.

Müftülükteki saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden Erzurumlu imam son yolculuğuna uğurlandı

19 Ağustos 2018 13:56

Küçükyıldız’ın cenaze namazını kendisi gibi imam olan ağabeyi kıldırdı.


Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binası içerisinde önceki gün ilçe müftülüğü kadrosunda görevli Fatih Aslan, diğer çalışanlar ile arasında çıkan tartışma sonucu kendisine ait tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açtı. Olayın akabinde intihar eden Fatih Aslan da olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.


Ölenlerden 3’ü dün Erzincan’da biride Bingöl’de toprağa verildi. Erzurumlu olan imam Muhammed Fatih Küçükyıldız’da bugün Erzurum’da Narmanlı Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.


Muhammed Fatih Küçükyıldız’ın cenaze namazını kendisi gibi imam olan ağabeyi Cahit Küçükyıldız kıldırdı.


Cenaze namazına katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, “Cuma günü Cuma namazından sonra gerçekleşti bu üzücü hadise. Muhammed hocamız herhangi bir kavgaya karışmadan tamamen masum bir şekilde hayatını kaybetti. Cinnet geçiren bir çalışanımızın faili olduğu bir olayın içerisinde kaldı” diye konuştu.




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