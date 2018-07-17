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17 Temmuz 2018 10:49

Oltu Lisesi 93 mezunları Oltu’da buluştu

Oltu Lisesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan ve her biri yurt içi ve yurt dışına gitmek zorunda kalan 93 mezunları Oltu’da bir araya geldi.

Oltu Lisesi 93 mezunları Oltu’da buluştu

17 Temmuz 2018 10:49


25 yıl aradan sonra Oltu’da hasret gideren 1993 mezunları, yıllar önce eğitim-öğretim gördükleri Oltu Lisesini ziyaret ederek eski günlerdeki gibi ellerine kitap defter alarak öğrencilik günlerini yeniden yaşadılar.


Oltu Lisesinin o dönem müdürlüğünü yapan Necati Koçak ise eski öğrencileri okul bahçesinde karşıladı. Eski günlerdeki gibi öğrencilere nasihatler vererek sınıflarına aldı. Öğrenciler eğitim ve öğretim gördükleri zamanlarda olduğu gibi ders zili çalınca koşarak sınıfa girdiler. Bir ders saatini yeniden yaşayan yaramaz öğrenciler tahtada tek ayaküstüne beklediler.


Ziyaretler esnasında duygu dolu anlar yaşanırken Oltu’nun tarihi ve kültürel alanlarını da dolaştılar. Daha sonra mezunlar, Uzunoluk Mesire alanına piknik yapmaya gittiler. Mesire alanında eski günlerdeki anılar tazelenirken kız öğrenciler havalı tüfekle atışlar yaptı. Atışlarda beşte beş vurarak birinci olan Betül Şimşek’e havalı tüfek atış birincisi Oskar ödülünü Okul Müdürü Necati Koçak verdi.


Erkeklerde halat çekmede ise Grup Sözcüsü Gültekin Gül grubu adına halat çekme Oskar ödülünü aldı. 93 mezunları dolu dolu bir gün yaşarken Oltu Cağ kebabı yiyip semaver çayı içmeyi de ihmal etmediler.


Oltu ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda yürüyüş yapan 93 mezunları, çocukluk ve gençlik dönemlerinin bir bölümünü yaşadıkları yeniden yad ederken duygu dolu anlar yaşadılar.


Yurt arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren 93 mezunlarından Ümit Yeşil, “Sizlerle burada buluşmaktan son derece mutluyuz. Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. İyi ki geldiniz. 4. Geleneksel 93 mezunları buluşmamızı Oltu’da gerçekleştirmenin hep birlikte gururunu yaşadık. Bu toplantımıza çeşitli nedenlerden ötürü katılamayan arkadaşlarımıza da buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. Bizlere oldukça güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bir yıl sonra yeniden bir araya gelmek dileğiyle.” şeklinde duygu ve temennilerini dile getirdi.


Okul Müdürü Necati Kocak ise “Sizler gibi kadirşinas genç dinamik ve de vefa örneği bir neslin yetişmesinde bir nebzede olsa emek vermeyi nasip ettiği için Allah’ a şükrediyor, sizlerle iftihar ediyorum. Yıllar sonra okulumuzu ziyaretle temsili de olsa tarihimize sahip çıkma olgunluğunu gösterdiniz. Şahsen ve öğretmen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor bu köklü çınarın manevi olarak yaşamasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, yolunuz açık geleceğiniz huzur, sağlık ve müreffeh olsun” dedi.




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