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20 Haziran 2018 11:31

Oltu’da yamaç paraşütü eğitimi verildi

Oltu’da yamaç paraşütü kursu açıldı.

Oltu’da yamaç paraşütü eğitimi verildi

20 Haziran 2018 11:31

Oltulu gençlerin yamaç paraşütüne merak salmasının ardından müracaat ettikleri Türk Hava Kurumu tarafından


Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zayimoğlu, “THK 12 ay boyunca amatör sportif havacılık branşların da eğitimler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum’un Oltu ilçesindeki gençler havacılığa duymuş oldukların meraklarından dolayı THK’na müracaat etiler. Bizde geldik, eğitim kursuna başladık. Oltu’da yamaç paraşütüne çok yoğun bir ilgi var, bizde bu ilgiden son derece mutlu olduk. Kursumuzun sonunda yetenekli gençlerimizi Oltu semalarında kazasız belasız uçuracağız inşallah” dedi.


Oltulu Yamaç Paraşütü kursiyeri Muhammet Öztürk, Oltu’da yamaç paraşütüne birkaç arkadaşıyla merak saldıklarını belirterek, “Bununla ilgili ne yapabiliriz düşüncesi vardı ve Erzincan Türk Hava Kurumu’nun eğitmeni olan Oltulu Ali Zayimoğlu ile irtibata geçtik, sağ olsun bizleri kırmayıp burada bizler için kurs açtı. 13 arkadaşımla birlikte yamaç paraşütü için eğitim uçuşları yapıyoruz, inşallah bir hafta sonra Oltu semalarında uçuşlar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.


Oltu 25 Mart sporcusu yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel de Oltu’da yalnız uçtuğunu ifade ederek, “Bundan dolayı Kaymakamımızın desteğini alarak Erzincan THK müracaat ettik. Eğitmen Ali Zayimoğlu’nun büyük çabalarıyla kursumuzu açtık. Hocamıza teşekkür ediyoruz, bizlere kısa sürede yamaç paraşütünü öğretiyor. İnşallah kursumuzun sonunda 14 gencimiz gökyüzüne kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.




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