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23 Haziran 2017 11:13

Yaz ayında güneş lekelerine dikkat

Uzman Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım, yaz ayında güneş lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yaz ayında güneş lekelerine dikkat

23 Haziran 2017 11:13


Vega Estetik Merkezinden Uzman Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım, “Leke tedavisi için öncelikle lekelenmenin sebepleri araştırılmalıdır. Lekeler doğuştan olabilir, bir hastalığın belirtisi olabilir, gebelikten sonra çıkabilir, yaz aylarında güneşin etkisi ile çıkabilir. Öncelikle sebep tespit edilmeli, ondan sonra en uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir” dedi.


Leke tedavisinde bir çok alternatif tedavi yöntemin olduğunu ifade eden Uzman Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım bu yöntemleri şöyle sıraladı:


“Karbon peeling, Kimyasal peeling, Enzim peeling, Dermabrazyon, Erbium lazer, Renk açıcı kremler, IPL, PRP, Mezolift uygulamaları, Dermaroller uygulamaları, Kriyoterapi.”


Bu uygulamaların genellikle bir kaç seans uygulama gerektirdiğini kaydeden Uzman Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım, “Uygulamalar boyunca güneşten sakınmanız yada güneşten koruyucu kremler kullanmanız gerekir” ifadelerini kullandı.




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