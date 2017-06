Başkan Kurt’tan Ramazan Bayramı mesajı

Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, barış, kardeşlik ve adalet vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğun güçlenmesini sağladığını belirtti. Başkan Kurt, mesajında “Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Ülke olarak, zor günlerden geçiyoruz. Gazeteciler, milletvekilleri çeşitli gerekçelerle cezaevlerinde. Bir gece ansızın yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) nedeniyle birçok kamu görevlisi, akademisyen işlerinden ihraç edildi. Bu nedenle Osmangazi Üniversitesi’ndeki işinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başlattıkları açlık grevi 107 günü geride bıraktı. Adalete en çok ve en çabuk ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bir arada durmak zorundayız. Bizler; taşeron işçiler, emekliler, köylüler, işçiler, memurlar, herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. 15 Temmuz’dan sonra demokrasi ve özgürlüklerden bahsedenler bugün temel hak ve özgürlükleri, basın ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alıyor. Cumhuriyet’e sahip çıkmak temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, hukuk devletine, basın özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Unutulmamalıdır ki; çiğnenen temel hak ve özgürlüklere bir gün, onları çiğneyenlerin de ihtiyacı olacak. Bayramları da bu birliğin sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirerek; oluşan birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik duygusunu devam ettirmeliyiz. İhtiyaç sahibi, muhtaç insanlarımıza da yalnız olmadıklarını hissettirerek mutluluğumuzu ve coşkumuzu onlarla paylaşmalıyız. Birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha mutlu ve coşkulu; bayram günlerinin sevinç ve coşkusunu her an yüreğinizde hissetmeniz dileğiyle; Ramazan Bayramımızı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye belirtti.