Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:51

Başkan Kurt’tan Ramazan Bayramı mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Başkan Kurt’tan Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 14:51

Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesajında, barış, kardeşlik ve adalet vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğun güçlenmesini sağladığını belirtti. Başkan Kurt, mesajında “Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren, aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Ülke olarak, zor günlerden geçiyoruz. Gazeteciler, milletvekilleri çeşitli gerekçelerle cezaevlerinde. Bir gece ansızın yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) nedeniyle birçok kamu görevlisi, akademisyen işlerinden ihraç edildi. Bu nedenle Osmangazi Üniversitesi’ndeki işinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başlattıkları açlık grevi 107 günü geride bıraktı. Adalete en çok ve en çabuk ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bir arada durmak zorundayız. Bizler; taşeron işçiler, emekliler, köylüler, işçiler, memurlar, herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. 15 Temmuz’dan sonra demokrasi ve özgürlüklerden bahsedenler bugün temel hak ve özgürlükleri, basın ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alıyor. Cumhuriyet’e sahip çıkmak temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, hukuk devletine, basın özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Unutulmamalıdır ki; çiğnenen temel hak ve özgürlüklere bir gün, onları çiğneyenlerin de ihtiyacı olacak. Bayramları da bu birliğin sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirerek; oluşan birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik duygusunu devam ettirmeliyiz. İhtiyaç sahibi, muhtaç insanlarımıza da yalnız olmadıklarını hissettirerek mutluluğumuzu ve coşkumuzu onlarla paylaşmalıyız. Birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha mutlu ve coşkulu; bayram günlerinin sevinç ve coşkusunu her an yüreğinizde hissetmeniz dileğiyle; Ramazan Bayramımızı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!