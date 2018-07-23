Eskişehir, Şehir Hastanesi’ne kavuşuyor

Eskişehir’de 1081 yatak kapasitesi, 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yoğun bakım ünitesi ile yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na teslimini bekliyor. Tesliminden sonra faaliyete geçecek olan hastane yaklaşık 4 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak ve vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Akfen İnşaat tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle yapımı üstlenilen hastane Sağlık Bakanlığı’na tesliminden önce basın mensuplarına kapısını açtı. Bir otelde düzenlediği toplantıda konuşan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Şehir Hastanesi’nin ağustos ayı başlarında hizmete girmesini umduklarını ifade etti.

“Ağustosun ilk haftalarında umarım hastaneyi açıp Eskişehirlilere hizmet vermeye başlayacağız”

Basın mensuplarıyla buluşup proje hakkında bilgiler de veren Selim Akın, merak edilen konulara değindi. Akın, yaptığı açıklamada, “Çok yakın bir zamanda Eskişehir Şehir Hastanesini hizmete açmayı umuyoruz. Ben bununla ilgili hem Eskişehirlileri bilgilendireyim, hem en son durumumuz nedir ne yapıyoruz sizlere anlatmak istedim. Eskişehir Hastanemiz 1081 yatak, 254 poliklinikten oluşuyor, 35 tane ameliyathanemiz var. Bir YEGAP eklentimiz var, yüksek güvenlikli psikiyatri hastanemiz var. İzolatörlü bi hastane bu. Yaklaşık yapımında 973 tane izolatör kullandık, deprem izolatörü. Bunu biz kamu özel ortaklığıyla yapıyoruz. Nedir kamu özel ortaklı? Aslında burada Sağlık Bakanlığıyla beraber bir ortaklık kuruyoruz ve 25 yıllık bir ortaklık bu. Biz hastaneyi yapıyoruz, hizmetleri veriyoruz ve bunun karşılığında da bir kira, bir hizmet bedeli alıyoruz. Bu demek değildir ki hastanenin ücretleri farklı olacak, hastane ücretleri değişik olacak. Hayır aslında tamamen bir devlet hastanesi, kontrolü tamamen Sağlık Bakanlığında. Biz sadece Sağlık Bakanlığına bir hizmet sunuyoruz ve bu hizmeti özel sektör sunduğu için bunun karşılığında bir bedel aldığı için tabi daha kaliteli daha özverili daha özenli bir hizmet oluyor. Aslında hastane son derece modern, son derece geniş alanlara sahip bir otel konforunda. Zaten Sağlık Bakanlığının çıkış noktası da bu. Yani bir özel hastaneden daha iyi bir konseptle eski hastaneleri kapatıp bu yeni hastanelere taşımak. Bunun dışında 25 yıllık burası, biliyorsunuz 25 yıllık bir ortaklığımız olacak Sağlık Bakanlığıyla. 25 yılın sonunda hastane tekrar Sağlık Bakanlığına geri dönecektir. Eğer devam etmek isterse Sağlık Bakanlığı başka bir hizmet sağlayıcıyla anlaşarak devam edebilir. Ağustosun ilk haftasında ya da ilk haftalarında umarım hastaneyi açıp Eskişehirlilere hizmet vermeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

Toüplantının ardırdar basın mkens