Hobi Bahçesi’nde kanseri yendi

Toprakla uğraşarak 2 yıl içinde şifa bulduğunu söyleyen Büyükaydın, Hobi Bahçeleri imkanını sağladığı için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından vatandaşları doğa ile buluşturmak amacı ile hayata geçirilen Hobi Bahçeleri Projesi sürüyor. Bu kapsamda 2 sene önce Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan Selami Vardar Gönüllü Bahçesi’nden faydalanmaya başlayan kanser hastası Türkan Büyükaydın, hastalığını burada toprakla uğraşarak yendiğini söyledi. Bahçe ile ilgilenmeye başlamasıyla birlikte iyileşme sürecinin de başladığını kaydeden Büyükaydın, “Ben kanser hastasıyım, 3 sene önce bu hastalığa yakalandım. 2 yıldır da buradayım, bahçemde doğal şekilde sebzelerimi yetiştirdim ve aynı zamanda da iyileştim. Önceleri saçlarım dökülmüştü, çok ağır biçimde hareket edebiliyordum. Üzerimde hastalığın birçok olumsuz etkisi vardı. Burada toprakla uğraşmaya başladığımda ise bana topraktan büyük bir enerji, güç geldi. Burada kaldıkça kendimi çok zinde hissetmeye başladım. Bahçeyle uğraşmak gerçekten çok güzel. Kanseri yenmemde, toprakla uğraşmamın ve burada olmamın faydalı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Burada çok sağlıklı, rahat ve huzurlu hissediyorum"

Geçirdiği zor günlerin ardından yeniden sağlığına kavuşan Türkan Büyükaydın, toprakla uğraşmayı da herkese tavsiye etti. Doğal olarak yetiştirdiği sebzeleri tüketmenin, oldukça güzel bir duygu olduğunu belirten Büyükaydın, “Kendimi burada çok sağlıklı, rahat ve huzurlu hissediyorum. Toprakla uğraşmak benim için büyük bir zevk. Organik şekilde yetiştirdiğim sebzelerin kokusu ve tadı mükemmel. Burada uğraşarak bir şeyler üretmek bana güç oldu. Herkese de tavsiye ediyorum, çok memnunum. Tepebaşı Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Ataç’a bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Üç ayrı yerde hizmet

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, üç ayrı yerde kurulu hobi bahçeleriyle hizmet veriyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri; 18 bin 360 metrekarelik alanda hizmet verirken, Batıkent Mahallesi Batıkent Hobi Bahçesi 9 bin 066 metrekarelik alanda ve Zincirlikuyu Mahallesi Selami Vardar Gönüllü Bahçesi de 6 bin 300 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Tüm hobi bahçelerinden ise, 114 engelli, 164 emekli, 2 gazi, 2 gazi yakını olmak üzere 282 vatandaş faydalanıyor.