Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı:

Dr. Avcı, Türkiye’nin turizm sektöründe dünyada ilk 3’e gireceğini söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle Tülomsaş Sosyal Tesisleri’nde Düğün Salonunda bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Bakan Nabi Avcı, AK Parti teşkilatının dünyanın en örgütlü, en disiplinli siyasi organizasyonu olduğunu belirtti.

Bakan Avcı, konuşmasının bir bölümünde ise şunları söyledi:

“Öylesine örgütlü, disiplinli, vefalı bir teşkilattır ki AK Parti, 15 Temmuz gecesi bütün hesapları alt üst eden milli dirilişin motor gücüdür. O bakımdan bir kere daha 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bütün bu yaşananlara rağmen çok şükür Türkiye dimdik ayakta ve eskisinden çok daha güçlü durumda."

2016 yılında yaşanan olumsuzluklara ve 15 Temmuz melanetine rağmen Türkiye bugün dünyanın 6’ncı büyük turizm ülkesi konumunda olduğunu hatırlatan Bakan Avcı, “Avrupa’nın da bütün bunlara rağmen dördüncü büyük turizm destinasyonudur. İnşallah Dünyada Turizm sektöründe ilk 3’e gireceğiz. Bazı alanlarda ise ilk 1’e gireceğiz. Şimdi ABD bu konuda bir istisna değil, İngiltere’de Avrupa’nın birçok ülkesinde sosyal yardımlarda ciddi kısıtlamalara gidiliyor. Türkiye’de de tam tersine gerek sağlıkta, gerek sosyal güvenlikte olağanüstü artışlar sağlandı son 10 yıl içinde. Büyük devlet olmak öyle kolay olmuyor. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Önemli olan dar gelirlilere sunulan hizmetlerdir. Türkiye özellikle bakıma muhtaç vatandaşlarına sağladığı imkanlarla örnek gösterilen bir sosyal devlettir. En zayıf halkamızın gücü asıl gücümüzdür. Türkiye’nin her yerinde Allah’ın izniyle her alanda dünyanın en iyisini yapmak için geceli gündüzlü çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah her alanda dünyanın ilk onunda olacağız" şeklinde konuştu.

Partililerin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise “Nerde bir aç susuz, nerde bir yardıma ihtiyacı olan varsa hükümetimiz her zaman onların yanında olmuştur. Teşkilatımıza Ramazan ayı süresince yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz büyük bir davanın içindeyiz. Verdiğimiz mücadelede, çizgimizde, duruşumuzda değişmez. Büyük davalar fedakar ruhlu erdemli insanların omuzlarında kemale ulaşır. AK Parti mensupları her şeyden önce bir hizmet insanıdır. İnsanlık görevini bilir ve bu doğrultuda hizmet eder. AK Parti siyaseti her şeyden önce bir terbiye siyasetidir. Milletin içinde milletin bir ferdi olduğunu asla unutmadan siyaseti bir ahlak zemininde yürütmektedir” diye konuştu.

"Vatanı için, bayrağı için bu aziz millet uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum" diyen İl Başkanı Dündar Ünlü, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bayram kardeşliktir. Bayram dayanışmadır. Bayram helalleşmedir. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi ‘Bu kısacık hayatı, gönülleri fethederek geçirmek’ hepimizin asli ideali olmalıdır.”

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni yapıldı.