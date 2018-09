Lületaşı Festivali başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Deniz Köpüğü' sloganı ile düzenlenen Lületaşı Festivali için Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda açılış töreni düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Lületaşı Festivali'nin açılış töreni, ‘Lületaşı Yaşamalı Paneli'nin ardından Odunpazarı Meydanı'nda yapıldı. Panelistler ve panel katılımcıları festival alanına Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nden yapılan kortej yürüyüşü ile geldi. Festivalin açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, ‘Lületaşı Yok Olmasın' başlıklı panelde lületaşı ile ilgili çok ciddi tartışmalar ve konuşmalar yapıldığını söyledi. Artık festival aşamasına geçildiğini belirten Başkan Kurt, lületaşının Eskişehir için önemli olmasına rağmen unutulduğunu ifade etti. Bu taşın bütün dünyada Eskişehir taşı olarak tanınmasının Eskişehirlilerin birinci görevi olduğunu kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Bunu yıllar önce Eskişehir'de bir festival düzenlenmiş, 3-4 yıl da üst üste yapılmış; ama unutulmuş. Aynı taş gibi, maden gibi unutulmuş. Biz artık lületaşını unutturmak istemiyoruz. Özellikle bu yıl, bizimle birlikte bu etkinliğe katkı koyan Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odasına, Ziraat Mühendisleri Odasına, Lületaşı Sanatçıları Derneğine ve lületaşı üreticisi hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Lületaşını dünyaya Eskişehir taşı olarak tanıtma için çalışalım”

Lületaşının topraktan çıkarıldığı andan itibaren bir hikayesi ve macerası olan bir taş olduğunu söyleyen Başkan Kurt, sonuçta güzel bir tablo olarak ortaya çıktığını dile getirdi. Termik Santral çalışmalarına da değinen Başkan Kurt, “Bu tablo karartılmak isteniyor. Alınmış olan bir kararla lületaşı madenin çıkarıldığı ocakların üstüne bir termik santral yapılmak isteniyor. Yanlış bir karar olduğunu bütün Eskişehir söylemişken, mahkemeler kararın yanlış olduğu doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararları verirken bu termik santrali yapma inadı yanlıştır. Vazgeçilmesi gereken bir karardır, çünkü önce lületaşımızı bitirecek sonra da çevreye verdiği zararla Eskişehrimizi bitirecektir. Türkiye'de her kim bu termik santrali yapmak istiyor ise bu yanlıştan bir an önce dönmelidir. Çünkü insanlarımızın sağlığı için tehlikelidir. Ülkemizin ekonomisi için de zorunlu değildir. O nedenle bu festival bir dikkat çekme, alt çizme festivalidir. Eskişehirlilerin bu destek olmasını diliyorum. Odunpazarı Belediyesi, lületaşı ile ilgili her çalışmaya açıktır. İşbirliğine hazırdır. Lületaşını dünyaya Eskişehir taşı olarak tanıtma doğrultusunda hangi faaliyet yapılacaksa birlikte yapalım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ustalarımızın göstereceği performansta da başarılar diliyorum. Eskişehirliler lületaşını unutmayın. Lületaşımız yok olmasın” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kuzey Kafkas Kültür Derneği Folklor Ekibi, Kırım Tatar Derneği Folklor Ekibi ve Odunpazarı Belediyesi Halk Dansları Ekibi halk oyunları gösterisi yaptı. Halk dansları gösterilerinin ardında Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü müzik ekibi müzik dinletisi verdi. Gerçekleştirilen törene CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Ümit Yıldırım, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ile çok sayıda vatandaş katıldı.