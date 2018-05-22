Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed döneminin unutulan lezzetleri, menülerde yerini almaya başladı. Sağlık açısından da önemli yere sahip olan bu lezzetlerin unutulmamasını isteyen Ayten Usta, iftar menülerine 2 farklı tadı yerleştirdi. Ramazan ayından sonra da aynı lezzetlerin servis edileceğini belirten Ayten Usta, yemeklerin yapımını ve kullanılan malzemeleri anlattı.

Sahine’nin yapımını anlatan Ayten Çetin, besleyici tatlı hakkında bilgiler verdi. İftar ve sahur yemeklerinin önemli olduğuna da değinen Ayten Usta, "Ramazan ayı hilalin görünmesiyle başladı. İslam alemine hayırlı olsun. Oruçların başlaması ile iftar ve sahur yemekleri de ön plana çıktı. İftar ve sahur yemekleri önemli, Ayten Usta da iftar menülerinde Hz. Muhammed döneminde İslam mutfağında yer alan ve bugün dahi ismi çok az bilinen Sahine ile iftar sofralarını süslüyor. Sahine; bal, tereyağı ve tahinle yapılıyor. Hepsinden bir çay bardağı yeterli olacaktır. Tereyağını birazcık eritebilirler. Sonrasında karıştırıp, susamla süsleyip, afiyetle yiyebilirler. Oruç açtıktan sonra başlangıç olarak Ramazan pidesi ile birlikte yenilebilir. 17-18 saat süren açlıktan sonra şekerimizi yavaş yavaş yükseltip dengeleyecek bir yiyecek hem de besleyicidir" dedi.

"Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz"

Diğer bir yemek Akt hakkında konuşan Ayten Usta, Ramazan’da bu lezzetlerin ön plana çıkarılması için çalıştıklarını belirtti. Ayten Usta, "Diğer yemeğimiz Akt’dır. Tursuz lor veya peynirin içerisine bir miktar yeşil soğan, maydanoz ve zeytinyağı ile hazırlayabiliriz. Üzerini çörek otu ile süsleyebiliriz. Ayten Usta mutfağında zaten Osmanlı, Selçuklu ve İslam Dönemi yemeklerini yapıyoruz. Ramazan’da da tekrar bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Şerbetlerle, et yemekleriyle, çorbalarla, değişik menülerle iftarları açıyoruz" diye konuştu.