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20 Temmuz 2018 11:16

Saman balyaları trafiğin kabusu oluyor

Yaz döneminde saman taşımacılığının arttığı günlerde, hacimli yüklerini taşıma konusunda taşıma kapasitesi üzerinde yük bindiren taşımacılara, yol ve sürücülerin güvenliği için jandarma müsaade etmiyor.

Saman balyaları trafiğin kabusu oluyor

20 Temmuz 2018 11:16


Eskişehir’in Alpu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, gerçekleştirdikleri denetlemeler esnasında yüklerini taşımak için farlı yöntemlere başvuran sürücüleri durdurdu. Ekipler bu ve buna benzer uygulamaları yapan sürücülere Karayolları Trafik Kanununa göre ceza uyguladı. Ayrıca ekipler, araç sahipleri ile sürücülerini bu tarz uygulama ve kural ihlallerinin başta kendileri olmak üzere diğer insanların hayatlarını tehlikeye atıkları konularında da bilgilendirme yaptı.


Öte yandan Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinin konuya ilişkin denetleme faaliyetlerine aralıksız edeceği bildirildi.




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