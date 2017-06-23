Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:35

Şehit ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi ve Seyitgazi Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftar programında şehit ve gazi aileleri bir araya geldi.

Şehit ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi

23 Haziran 2017 10:35


Merkez Tepebaşı ilçesinde oturan şehit ve gazi yakınlarının Seyitgazi Kültür Gezisi ve Seyit Battal Gazi türbe ziyareti ile başlayan program tarihi mekanda oruçların açılmasıyla sona erdi. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Ramazanın manevi atmosferi ve Seyit Battal Gazi’nin huzurunda şehit ve gazi ailelerimizle buluşunca gerçekten çok anlamlı oldu. Buna vesile olan Tepebaşı İlçe Başkanlığı Sosyal Politikalar birimine teşekkür ederiz. Biz de ağırlamaktan onur duyduk” dedi.


AK Parti Tepebaşı Sosyal Politikalar Başkanı Cengiz Topel Özmutlu ise, “Birlik ve beraberliğimiz sürsün diye, ülkemiz dik ve güçlü kalsın diye canlarını veren, gazi olan kahramanlarımızın aileleri ile buluşmak şu mübarek ayda bizleri memnun etti. Teşrif edip gelen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bizleri onurlandırdılar. Parti olarak da, millet olarak da arkalarında durmaya devam edeceğiz. Başımızın üzerinde yerleri var” şeklinde konuştu.


İftar programı, edilen duaların ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!