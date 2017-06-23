Şehit ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi

Merkez Tepebaşı ilçesinde oturan şehit ve gazi yakınlarının Seyitgazi Kültür Gezisi ve Seyit Battal Gazi türbe ziyareti ile başlayan program tarihi mekanda oruçların açılmasıyla sona erdi. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Ramazanın manevi atmosferi ve Seyit Battal Gazi’nin huzurunda şehit ve gazi ailelerimizle buluşunca gerçekten çok anlamlı oldu. Buna vesile olan Tepebaşı İlçe Başkanlığı Sosyal Politikalar birimine teşekkür ederiz. Biz de ağırlamaktan onur duyduk” dedi.

AK Parti Tepebaşı Sosyal Politikalar Başkanı Cengiz Topel Özmutlu ise, “Birlik ve beraberliğimiz sürsün diye, ülkemiz dik ve güçlü kalsın diye canlarını veren, gazi olan kahramanlarımızın aileleri ile buluşmak şu mübarek ayda bizleri memnun etti. Teşrif edip gelen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bizleri onurlandırdılar. Parti olarak da, millet olarak da arkalarında durmaya devam edeceğiz. Başımızın üzerinde yerleri var” şeklinde konuştu.

İftar programı, edilen duaların ardından sona erdi.