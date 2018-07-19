Tepebaşı personeli sağlık kontrolünden geçiyor

Tepebaşı A.Ş. bünyesinde görev yapan Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik sağlık taraması yapılıyor. Yaklaşık bin 300 çalışana, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık tetkikleri gerçekleştiriliyor. Taramalarda akciğer filmi çekilmesinin yanı sıra, kan ve idrar tahlili de yapılıyor. Ayrıca personel, çalıştıkları iş kollarına göre ayrıntılı taramadan geçiriliyor. Ayrıntılı kan tahlili, işitme ve solunum testleri ile fonksiyon testleri uygulanıyor. Periyodik sağlık kontrolleri hafta boyunca sürecek.