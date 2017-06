TEV Eskişehir Şubesi öğrencileri Almanya’ya gönderiyor

TEV Eskişehir Şubesi, çalışkan, fakat maddi imkan yetersizliği içinde olan ve eğitimlerine devam etmek isteyen gençlere, 50 yıldır desteğini sürdürüyor. TEV Dadd bursuyla Eskişehirli iki öğrenciyi "Moleküler Biyoloji ve Genetik" alanında çalışmak ve yüksek lisans eğitimi için Almanya’ya gönderiyor.

TEV Eskişehir Şubesi Başkanı Sevim Salkım, ‘’Üniversite eğitimlerini yüksek not ortalamalarıyla tamamlayan Eskişehirli iki öğrencimiz Selen Ulusoy ve Melike Bayar, TEV Eskişehir Şubesine aileleriyle birlikte gelerek, Almanya’ya burslu öğrenci olarak gitmek için evraklarını teslim ettiler. Melike Bayar, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Fakülte birincisidir. Selen Ulusoy ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden yüksek not ortalaması ile mezun olmuştur. Her iki öğrencimiz ve ailesi Eskişehirli’dir ve aileleri burada ikamet etmektedir. Eskişehirli olan her iki öğrencimizi de, "Moleküler Biyoloji ve Genetik" alanında çalışmak ve yüksek lisans eğitimi için Almanya’ya gönderiyoruz” dedi.

"Türk Eğitim Vakfından burs alabilmenin en önemli kriteri, okulunda başarılı olmaktır” diyen Salkım, “Bu ön koşul, meyvelerini, yurt dışı yüksek lisans ve doktora burslarında da kendisini göstermektedir. Burs verdiğimiz öğrenciler bunun en iyi göstergesidir. Bursiyerlerimize karşı yükümlülüğümüz olduğu kadar, TEV’ e gerek gayrimenkul, gerekse de menkul bağışı yapan gönlü yüce bağışçılarımızın yaptıkları bağışların doğru kişilere yönlendirilmesinde de büyük sorumluluğumuz vardır. 50 yıldır Türk Eğitim Vakfı, bu sorumluluk bilinciyle titizlikle çalışmaktadır ve vakfımıza olan güven bu sayede gelişmektedir. Bu gençler, hayırsever bağışların birikimiyle yurt dışına gitmektedir’’ diye konuştu.