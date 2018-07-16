TUKDES’ten simit ve benzeri ürünlere yapılan zamma tepki

TUKDES adına bir açıklama yapan Genel Merkez Çözüm Merkezi Üyesi Osman Çağatay, "Simit fiyat tarifesi uygun değildir" diye belirtti. Eskişehir Lokantacılar ve Gazinocular Odasının teklifi üzerine; Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulunca simit, kek, açma, Karaköy, poğaça fiyatları 1 TL’den 1.25 TL’ye çıkarılarak yüzde 25 zam yapıldığını belirten Çağatay, “Peynirli ve kıymalı börek fiyatı da 1.25TL’den 1.50 TL’ye yükseltilmiştir. TÜİK 2018 Haziran sonu Tüketici Fiyat Endeksi yıllık enflasyonun yüzde 15.39 açıklamıştır. Ancak simit fiyatlarına yüzde 25 zam yapılmıştır. Simit ve diğer ürünlerin fiyatlarına yapılan zammın yüksek olduğu açıkça bellidir. İlgili yasa, ücret tarifeleri konusunda sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımıza yetki vermiştir. Yasada, ‘ Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler“ denmektedir. Valimiz ve başkanımızın makamlarına tanıdığı yetkiyi kullanmasını, yeni belirlenen simit ve diğer ürünlerin fiyatlarına yapılan yüksek zammı “uygun bulmamasını”, yasa gereği oluşacak komisyonda fiyat tarifelerinin tekrar değerlendirilmesini, yüksek zammın önlenmesini talep ediyoruz” dedi.