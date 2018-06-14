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14 Haziran 2018 12:06

Ülkü Ocaklarından çocuklara bayram hediyesi

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, aralarında öksüz ve yetimlerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Ülkü Ocaklarından çocuklara bayram hediyesi

14 Haziran 2018 12:06


Eskişehir’de bulunan 300 civarındaki ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü bayram öncesinde güldü. Bayramlığı olmayan miniklere Ülkü Ocakları üyesi ağabeyleri ve milletvekili adayı Metin Nurullah Sazak elbise ve ayakkabı hediye etti. Bayram öncesi çocukların mutluluğuna şahit olan Sazak, çocuklar için her zaman çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit etmek için itinalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma sonrasında içlerinde öksüz ve yetimlerin de bulunduğu 300 çocuğumuzu tespit ettik. Bugün burada bu çocuklarımıza bayramlık kıyafetleri ve ayakkabılarını teslim ettik. Geleceğimize yön verecek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayram öncesi yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.




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