ANASAYFA

1 buçuk yaşındaki bebek evden kaçtı

1 buçuk yaşındaki bebek evden kaçtı
Adana’da 1 buçuk yaşındaki bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık olan evden dışarı çıktı. Bebek dışarıda koştuğu sırada cadde üzerinde otel çalışanları tarafından bulundu.
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