ANASAYFA

Ankara'yı karıştıran Abdullah Gül iddiası!

Ankara'yı karıştıran Abdullah Gül iddiası!
Erken seçim kararının açıklandığı 18 Nisan’dan itibaren Gül’e yakın eski siyasilerin yoğun bir görüşme trafiğine giriştiği öğrenildi.
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