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Bahçeli: Dövizle yıkılmayız!

Bahçeli: Dövizle yıkılmayız!
Döviz tuzağına dikkat çeken Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Kurun yükselişini kullanmak isteyenlerin alayı vatan haini” dedi.
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