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Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerine atılan yumurtalardan çıkan civcivlere belediye ve vatandaşlar sahip çıktı.
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