ANASAYFA

Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Tekirdağ’da 20 yaşındaki bir genç kadın, aile içinde yaşanan bir tartışmada tabancadan çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti.
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