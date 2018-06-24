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Erken seçim öncesi Erdoğan'ın masasındaki son anket!

Erken seçim öncesi Erdoğan'ın masasındaki son anket!
24 Haziran 2018`de erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın bu kararı almadan önce masasına gelen son anketin sonuçları ortaya çıktı.
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